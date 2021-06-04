Усик - Джошуа: команда британця не бачить сенсу в захисті пояса

Команда британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) не бачить сенсу в тому, що тримати всі три чемпіонські пояси, які належать боксеру. У той же час спортсмен з Уотфорда зацікавлений в поєдинку проти українця Олександра Усика (18-0, 13 КО), який є обов'язковим претендентом на титул Всесвітньої боксерської організації (WBO, повідомляє Обозреватель.

Про це в інтерв'ю iFL TV﻿ заявив промоутер Джошуа Едді Хірн. За його словами, українській стороні було зроблено вигідну пропозицію. Крім того, WBO дала командам двох боксерів додатковий тиждень для переговорів, але чемпіон готовий відмовитися від поясу.

"Ми зробили чесну, як нам здається, пропозиція Усику. Але у нас поки немає угоди. Джошуа буде радий побитися з Усиком. Ми хочемо цього бою. Якщо ми дійдемо згоди, ми зробимо цей бій. Якщо ж ні – підемо іншим шляхом. Але наш пріоритет – Усик. Проблема полягає в тому, що у нас немає гарантій, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться. Тому навіщо нам тримати всі пояса?" – сказав Хірн .

Він також назвав інших можливих суперників Джошуа на бій, який заплановано на кінець літа.

"Є кілька інших варіантів. Реванш проти Ділліана Вайта, третій бій з Енді Руїсом, поєдинок проти Луїса Ортіса, який можна організувати в США. Але сподіваюся, поєдинок проти Усика відбудеться. У нас немає ніяких проблем з тим, щоб вийти проти Усика, ми не боїмося. Ми можемо домовитися хоч сьогодні, якщо команда Усика прийме нашу пропозицію" , – заявив промоуткр Джошуа.

Нагадаємо, Ентоні повинен був провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО). Однак Циганського короля, як називають Тайсона, за рішенням суду зобов'язали провести третій поєдинок проти американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).