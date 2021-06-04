Вирішено загадка білих карликів

Вчені Планетологіческого інституту США вирішили загадку, пов'язану з утворенням дисків з уламків навколо білих карликів. Відомо, що ці диски з'являються тільки через 10-20 мільйонів років після стадії червоного гіганта, повідомляє Лента.Ру.

У новій статті, опублікованій в журналі The Astrophysical Journal Letters, дослідники пояснили причину цієї затримки.

Під час фази червоного гіганта зірка втрачають значну частину своєї маси, перш ніж перетворитися на білий карлик, що складається з вуглецю і кисню, розміром з Землю і з половиною маси Сонця. В цей час орбіти будь-яких залишилися планет дестабілізуються, а астероїди відкидаються в сторону білого карлика. Коли вони наближаються надто близько, приливні сили зірки перетворюють їх в пил. Очікується, що молоді білі карлики швидко сформують диски, однак цього не відбувається.

Виявилося, що затримка пояснюється саме температурою білих карликів. Вони настільки гарячі, що будь-який пил швидко випаровується і розсіюється. Це випаровування припиняється тільки тоді, коли температура поверхні білого карлика остигає приблизно до 27 тисяч кельвінів. Це узгоджується з даними спостережень: диски були виявлені у карликів, чия температура нижче критичної.