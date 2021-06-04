За добу в Україні зробили понад 50 тис. щеплень
В Україні за минулу добу провели 50 840 вакцинацій проти COVID-19. Це на 16 тисяч перевищує вчорашній показник, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.
Першу дозу отримали 46 868 осіб, ще 3 972 були щеплені повторно. Напередодні в країні працювали 395 мобільних бригад і 436 пунктів вакцинації.
Як повідомляє РНБО, більшість щеплень - 32 489 - зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech. Ще понад 17 тисяч щеплень зробили китайською вакциною CoronaVac. Вакциною від AstraZeneca прищепили менш як 800 осіб.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 6 101;
- Вінницька область - 3 348;
- Волинська область - 962;
- Дніпропетровська область - 4 109;
- Донецька область - 575;
- Житомирська область - 1 269;
- Закарпатська область - 404;
- Запорізька область - 1 955;
- Івано-Франківська область - 341;
- Київська область - 4 226;
- Кіровоградська область - 137;
- Луганська область - 368;
- Львівська область - 830;
- Миколаївська область - 1 864;
- Одеська область - 1 012;
- Полтавська область - 5 565;
- Рівненська область - 1 204;
- Сумська область - 1 707;
- Тернопільська область - 271;
- Харківська область - 4 603;
- Херсонська область - 1 573;
- Хмельницька область - 1 751;
- Черкаська область - 264;
- Чернівецька область - 617;
- Чернігівська область - 1 812.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 1 123 663 людини. При цьому дві дози отримали - 142 062. Всього зробили 1 265 723 щеплення.
Станом на 4 червня до листа очікування вакцинації записалися 630 381 особа.