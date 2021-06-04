За добу в Україні зробили понад 50 тис. щеплень

За добу в Україні зробили понад 50 тис. щеплень

В Україні за минулу добу провели 50 840 вакцинацій проти COVID-19. Це на 16 тисяч перевищує вчорашній показник, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу отримали 46 868 осіб, ще 3 972 були щеплені повторно. Напередодні в країні працювали 395 мобільних бригад і 436 пунктів вакцинації.

Як повідомляє РНБО, більшість щеплень - 32 489 - зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech. Ще понад 17 тисяч щеплень зробили китайською вакциною CoronaVac. Вакциною від AstraZeneca прищепили менш як 800 осіб.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

  • Київ - 6 101;
  • Вінницька область - 3 348;
  • Волинська область - 962;
  • Дніпропетровська область - 4 109;
  • Донецька область - 575;
  • Житомирська область - 1 269;
  • Закарпатська область - 404;
  • Запорізька область - 1 955;
  • Івано-Франківська область - 341;
  • Київська область - 4 226;
  • Кіровоградська область - 137;
  • Луганська область - 368;
  • Львівська область - 830;
  • Миколаївська область - 1 864;
  • Одеська область - 1 012;
  • Полтавська область - 5 565;
  • Рівненська область - 1 204;
  • Сумська область - 1 707;
  • Тернопільська область - 271;
  • Харківська область - 4 603;
  • Херсонська область - 1 573;
  • Хмельницька область - 1 751;
  • Черкаська область - 264;
  • Чернівецька область - 617;
  • Чернігівська область - 1 812.

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 1 123 663 людини. При цьому дві дози отримали - 142 062. Всього зробили 1 265 723 щеплення.

Станом на 4 червня до листа очікування вакцинації записалися 630 381 особа.

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