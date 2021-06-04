За добу в Україні зробили понад 50 тис. щеплень

В Україні за минулу добу провели 50 840 вакцинацій проти COVID-19. Це на 16 тисяч перевищує вчорашній показник, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу отримали 46 868 осіб, ще 3 972 були щеплені повторно. Напередодні в країні працювали 395 мобільних бригад і 436 пунктів вакцинації.

Як повідомляє РНБО, більшість щеплень - 32 489 - зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech. Ще понад 17 тисяч щеплень зробили китайською вакциною CoronaVac. Вакциною від AstraZeneca прищепили менш як 800 осіб.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

Київ - 6 101;

Вінницька область - 3 348;

Волинська область - 962;

Дніпропетровська область - 4 109;

Донецька область - 575;

Житомирська область - 1 269;

Закарпатська область - 404;

Запорізька область - 1 955;

Івано-Франківська область - 341;

Київська область - 4 226;

Кіровоградська область - 137;

Луганська область - 368;

Львівська область - 830;

Миколаївська область - 1 864;

Одеська область - 1 012;

Полтавська область - 5 565;

Рівненська область - 1 204;

Сумська область - 1 707;

Тернопільська область - 271;

Харківська область - 4 603;

Херсонська область - 1 573;

Хмельницька область - 1 751;

Черкаська область - 264;

Чернівецька область - 617;

Чернігівська область - 1 812.

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 1 123 663 людини. При цьому дві дози отримали - 142 062. Всього зробили 1 265 723 щеплення.

Станом на 4 червня до листа очікування вакцинації записалися 630 381 особа.