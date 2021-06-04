Гончаренко і Геращенко прокоментували "зізнання" Протасевича

Нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко відреагував на "зізнання Романа Протасевича", засновника Telegram-каналу NEXTA.

Про це політик повідомив в своєму Telegram-каналі.﻿

"Яких відповідей ви очікуєте від людини під тортурами? "Все добре, просто трохи дуло в потилицю натирає"? Так звані "зізнання" Протасевича ні що інше як прямий виклик Лукашенка всьому демократичному світові. Ось дивіться на своїх екранах як я в XXI столітті посеред Європи можу викрасти людину і катувати її.

Хтось ще далі буде розповідати про "білоруську згущенку"? Сталінізм в найгірших його проявах. І ще один важливий момент: йому ставлять у вину участь у війні за Україну! Таким чином, Лукашенко небезпечний безпосередньо для кожного нашого громадянина.

Це потрібно припиняти якомога швидше. Жодної співпраці з Лукашенком до звільнення всіх політв'язнів! Жыве Беларусь! " - написав Гончаренко.

Політик в своєму зверненні також звернувся до всіх, хто підтримує Лукашенка.

"Ви ж розумієте, що були б не на місці цього кгбістського "журналіста", а на місці Протасевича? Уже не про людяність, але хоча б логіку потрібно вмикати" , - резюмував Гончаренко.

Народна депутатка Ірина Геращенко також у своєму Telegram-каналі﻿ прокоментувала "зізнання" Протасевича.

За її словами, "важко і страшно уявити, під яким тиском та тортурами вони (зізнання) були зроблені".