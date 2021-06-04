Футболісти збірної України про матч з Північною Ірландією

Футболісти збірної України підбили підсумки контрольного матчу з Північною Ірландією, в якому вдалося здобути перемогу з рахунком 1:0, повідомляє УНИАН.

Слова гравців збірної наводить сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".

Олександр Караваєв:

"Тренерський штаб попросив нас показати ту гру, яку давно награвали. Давно не вигравали, хотіли показати своє обличчя, свою гру, свою міць і повернутися на переможний шлях. Начебто і не програвали, але таких суперників повинні обігравати. Хотіли переломити цей момент, могли забивати більше.

Трохи прикро, що забили один м'яч. Ярмоленко міг забивати, Яремчук. Якщо було б 3:0 в першому таймі, то гра пішла б ще легше. Слизький рахунок, небезпечний штрафний біля наших воріт на 90 хвилині... Не потрібно до такого доводити. Будемо аналізувати, щоб до офіційних матчів підійти в повній готовності. Фізично виглядаємо свіжіше, ніж у матчі з Бахрейном. Виходимо на свою пікову форму".

Руслан Малиновський:

"Шевченко просив грати у свій футбол, використовувати простір. Андрій Миколайович налаштовував на товариський матч, але грали вдома з уболівальниками на трибунах. Потрібно було порадувати вболівальників. Після серії невдалих матчів важливо було виграти".

Роман Яремчук

"Могли забивати більше, але я завжди шукаю позитив. Я думаю голи прийдуть - стовідсотково. Ми відпрацьовуємо свою гру, створили багато шансів, тому перший тайм вийшов дуже насиченим на моменти. Все було добре.

Моя заміна в перерві була запланована. Для мене головне було відчути ритм, тому що кілька днів тому я не знав, чи буду я грати. Слава богу, що я здоровий. Були побоювання, що можу пропустити Євро, але все обійшлося".

Андрій Ярмоленко:

"Останні три-чотири тижні я готувався до матчів збірної. Я знав, що в клубі у мене не буде достатньо часу, тому цілеспрямовано готувався до національної збірної. Хотілося показати і тренеру, і вболівальникам, що я перебуваю в досить непоганій формі. Не знаю, вийшло чи ні.

Гра залишає бажати кращого. Особливо у вирішальній стадії. Але не все відразу. Досить довгий період я перебував без ігрової практики. Складно відразу виходити, забивати і показувати яскраву гру".

Збірна України: підготовка до Євро-2020