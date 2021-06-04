Нардеп від партії "СН" прийшла в Раду з сумкою за 62 тисячі

Народна депутатка України (фракція "Слуга народу") Елла Рєпіна з`явилася у Верховній Раді з сумкою від французького будинку моди Dior. Вартість такої моделі складає $2,285 тис. - 62 152 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Відповідне відео на сторінці в Facebook опублікував фотограф Олександр Гончаров. Зазначимо, що Рєпіна була одягнена в трендовий костюм літа 2021 в тонку смужку кавового кольору. Свій образ вона доповнила білою сорочкою й босоніжками на підборах .

"Елла Рєпіна та її Dior" , – йдеться в публікації.

Елла Рєпіна прийшла в Верховну Раду з сумкою від Dior. Джерело: скриншот

Елла Рєпіна прийшла в Верховну Раду з сумкою за 62 тис. гривень. Джерело: скриншот

Елла Рєпіна в трендовому костюмі в тонку смужку. Джерело: скриншот

Сумка Dior, вартість – 62 тис. гривень. Джерело: скриншот

Елла Рєпіна – українська науковиця, економістка. Народна депутатка України IX скликання. Навчалася у Донецькому державному університеті (спеціальність "Фінанси та кредит"). Кандидатка економічних наук, доцентка кафедри маркетингу і комерційної справи Донецького державного університету економіки і торгівлі.