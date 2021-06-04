Центри вакцинації запрацюють у 5 областях: кого й чим будуть щепити

На цих вихідних Центри вакцинації від коронавірусу запрацюють ще у двох областях. Загалом щепити будуть в п'яти регіонах України, повідомляє РБК-Україна.

Центри вакцинації працюватимуть в Києві, Одесі, Львові, Тернополі, а також в Полтаві та ще чотирьох містах Полтавської області. На щеплення запрошуватимуть людей, які записалися через "Дію" або в сімейного лікаря.

Київ

Вакцинацію проводитимуть 5 та 6 червня. Центр вакцинації буде відкритий з 10:00 до 17:30 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Для зручності організують два потоки:

перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час;

другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги".

Полтава та область

Щеплення робитимуть у п'ятьох тимчасових Центрах масової вакцинації китайським препаратом CoronaVac. Центри вакцинації працюватимуть 5 та 6 червня з 9:00 до 18:00.

Де можна вакцинуватися:

Полтава – на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5);

– на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5); Кременчук – на базі Кременчуцького ліцею №11 "Гарант" (вул. Першотравнева, 53);

– на базі Кременчуцького ліцею №11 "Гарант" (вул. Першотравнева, 53); Лубни – на базі кінотеатру "Київська Русь" (проспект Володимирський, 16);

– на базі кінотеатру "Київська Русь" (проспект Володимирський, 16); Горішні Плавні – відокремлений адмінкорпус ПрАТ "Гірничо-збагачувальний комбінат" (вул. Будівельників, 16).

Одеса

Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Центри вакцинації населення працюватимуть в неділю, 6 червня, з 9:00 до 17:00:

торговому центрі "Мегадом" , вул. Толбухіна, 135;

, вул. Толбухіна, 135; торговому центрі "Fontan Sky" , пров. Семафорний, 4;

, пров. Семафорний, 4; ЗОШ №15 на вул. Кримська, 80-А.

Львів

На вихідні Центр вакцинації на Арені "Львів" продовжить свою роботу. Також будуть дві додаткові бригади, які вакцинуватимуть населення.

Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть жителям області, які зареєструвалися у додатку "Дія".

Вакцинація триватиме в суботу та неділю з 10:00 до 19:00.

Тернопіль

Центр вакцинації розташують на базі комунального підприємства Тернопільської міськради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка" на вулиці Злуки, 45.

Щепити будуть китайською CoronaVac на вихідних.

На минулих вихідних центри масової вакцинації від коронавірусу відкрилися у Києві, Львові та Одесі. За вихідні в центрах вакцинації прищепилися майже 5 тисяч громадян.