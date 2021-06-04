Пенсію проіндексують у липні: кого це торкнеться

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що у липні буде проведено індексацію пенсій для ще одного мільйона пенсіонерів, повідомляє РБК-Украина.

З 1 березня пенсії проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%. Про це вона заявила у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Другий рік поспіль уряд забезпечує індексацію пенсій. З 1 березня пенсії проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%. У липні буде проведено індексацію пенсій для ще 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються у мінімальному розмірі" , - підкреслила Лазебна.

За словами міністра, таким чином підвищення виплат у цьому році отримають 10,5 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня. У червні, крім перерахованої пенсії, буде виплачена доплата за квітень і травень 2021 року.

Зазначено, що перераховані пенсії 633,0 тисячам пенсіонерів. Збільшено пенсії 313,0 тисячам пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.