Медики назвали ранні ознаки розсіяного склерозу

Медики назвали ранні ознаки розсіяного склерозу

Втома, проблеми із зором і не тільки -  склерозу Екатерина Марченко на своїй сторінці в соціальній мережі та ﻿фахівці Київського Центру громадського здоров'я назвали загальні ранні ознаки розсіяного склерозу (РС, повідомляє Clutch.

До них відносяться:

  • Проблеми із зором-один з найпоширеніших симптомів мс, який включає двоїння в очах, затуманення або втрату зору. Можливі больові відчуття при рухах очними яблуками. Процес дегенерації зору є повільним, тому зміни можуть довго залишитися непоміченими.
  • Прогресуючи порушення чутливості та / або слабкість кінцівок, поколювання і оніміння обличчя, рук, ніг і пальців.
  • Проблеми з підтриманням рівноваги, нестійкість і незграбність, запаморочення (особливо при спробі піднятися).
  • Хронічний біль і мимовільний спазм м'язів. Характерні патологічні відчуття в області спини, що поширюються зверху до низу, іноді з переходом на кінцівки.
  • Втома і слабкість. Зазвичай втома з'являється раптово і може тривати протягом декількох тижнів.
  • Дисфункція сечового міхура і кишківника зустрічається у близько 80% людей з МС. До таких симптомів відносяться часте сечовипускання, сильні позиви до сечовипускання або неможливість затримки сечі.
  • Сексуальна дисфункція. Невмотивоване сексуальне збудження може бути проблемою для людей з МС, оскільки воно починається в центральній нервовій системі-там, де локалізується вогнище запалення.
  • Порушення когнітивних функцій виникають у близько половини людей з РС-проблеми з пам'яттю і мовою, зниження уваги і неможливість сконцентруватися.
  • Зміни емоційного стану-депресія, дратівливість, перепади настрою (часто супроводжуються нападами нестримного плачу або сміху).

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