Медики назвали ранні ознаки розсіяного склерозу

Втома, проблеми із зором і не тільки - склерозу Екатерина Марченко на своїй сторінці в соціальній мережі та ﻿фахівці Київського Центру громадського здоров'я назвали загальні ранні ознаки розсіяного склерозу (РС, повідомляє Clutch.

До них відносяться:

Проблеми із зором-один з найпоширеніших симптомів мс, який включає двоїння в очах, затуманення або втрату зору. Можливі больові відчуття при рухах очними яблуками. Процес дегенерації зору є повільним, тому зміни можуть довго залишитися непоміченими.

Прогресуючи порушення чутливості та / або слабкість кінцівок, поколювання і оніміння обличчя, рук, ніг і пальців.

Проблеми з підтриманням рівноваги, нестійкість і незграбність, запаморочення (особливо при спробі піднятися).

Хронічний біль і мимовільний спазм м'язів. Характерні патологічні відчуття в області спини, що поширюються зверху до низу, іноді з переходом на кінцівки.

Втома і слабкість. Зазвичай втома з'являється раптово і може тривати протягом декількох тижнів.