Медики назвали ранні ознаки розсіяного склерозу
Втома, проблеми із зором і не тільки - склерозу Екатерина Марченко на своїй сторінці в соціальній мережі та фахівці Київського Центру громадського здоров'я назвали загальні ранні ознаки розсіяного склерозу (РС, повідомляє Clutch.
До них відносяться:
- Проблеми із зором-один з найпоширеніших симптомів мс, який включає двоїння в очах, затуманення або втрату зору. Можливі больові відчуття при рухах очними яблуками. Процес дегенерації зору є повільним, тому зміни можуть довго залишитися непоміченими.
- Прогресуючи порушення чутливості та / або слабкість кінцівок, поколювання і оніміння обличчя, рук, ніг і пальців.
- Проблеми з підтриманням рівноваги, нестійкість і незграбність, запаморочення (особливо при спробі піднятися).
- Хронічний біль і мимовільний спазм м'язів. Характерні патологічні відчуття в області спини, що поширюються зверху до низу, іноді з переходом на кінцівки.
- Втома і слабкість. Зазвичай втома з'являється раптово і може тривати протягом декількох тижнів.
- Дисфункція сечового міхура і кишківника зустрічається у близько 80% людей з МС. До таких симптомів відносяться часте сечовипускання, сильні позиви до сечовипускання або неможливість затримки сечі.
- Сексуальна дисфункція. Невмотивоване сексуальне збудження може бути проблемою для людей з МС, оскільки воно починається в центральній нервовій системі-там, де локалізується вогнище запалення.
- Порушення когнітивних функцій виникають у близько половини людей з РС-проблеми з пам'яттю і мовою, зниження уваги і неможливість сконцентруватися.
- Зміни емоційного стану-депресія, дратівливість, перепади настрою (часто супроводжуються нападами нестримного плачу або сміху).