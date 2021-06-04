Китайці показали дешеву альтернативу Suzuki Jimny

Вартість електричної новинки стартує від $7800, повідомляє Автоцентр.

Китайська компанія Hengrun, яка була заснована в 2014 році і спочатку спеціалізувалася на виробництві комплектуючих до автомобілів, представила свій перший позашляховик під назвою HRS1.

Новинка виконана в стилістиці японського рамного позашляховика Suzuki Jimny. Ключова відмінність полягає в тому, що в рух Hengrun HRS1 призводить не ДВС, а електромотор. У довжину китайський позашляховик досягає 3560 мм, в ширину - 1610 мм, у висоту - 1705 мм, колісна база становить 2250 мм.

Кузов Hengrun HRS1 виконаний зі сталі. Також хорошим доповненням є високий дорожній просвіт і короткі звіси, що говорить про потенційну прохідності машини. У рух новинку призводить електромотор, встановлений на задній осі, який видає 44 к.с. Запас ходу в 305 км забезпечує батарея на 28,2 кВтг. Швидше за все, в дійсності машина не зможе подолати понад 150 км. Позашляховик вже надійшов у продаж на домашньому ринку.

Ціна Hengrun HRS1 стартує з 7800 доларів. Для порівняння, Suzuki Jimny коштує від $22 500. Правда, ціна українська.