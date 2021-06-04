Українському ринку автобусів загрожує монополізація

Так вважає Вадим Шкарупін - директор Торгового дому "Еталон Авто". І для такого твердження у нього є чимало фактів з різних тендерів. І на закупівлю шкільних, і на придбання міських автобусів. Є у Корпорації "Еталон" і пропозиції, як зробити систему Prozorro дійсно прозорою, а тендери - вигідними і об'єктивними, повідомляє Autoconsulting.

У квітні ми вже розповідали про дивні речі, що відбуваються на автобусних тендерах і незрозумілих, необґрунтованих вимогах, які висуваються деякими замовниками.

Чернігівський автобусний завод, що входить до складу Корпорації "Еталон", виклав свої спостереження та побажання і прем'єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту на підприємство. А Антимонопольний комітет України провів аналіз ринку шкільних автобусів і дав свої рекомендації Міністерству освіти і науки. Здавалося б, ситуація з прозорістю і об'єктивністю тендерів повинна покращитися.

Як все було насправді, представники "Еталону" розповіли журналістам 3 червня на прес-конференції в УНІАН. Основним питанням були тендери на закупівлю шкільних автобусів. Але мова йшла не тільки про це.

Як повідомив генеральний директор Чернігівського автозаводу (ЧАЗ) Андрій Савченко, сьогодні на тендерах із закупівлі шкільних автобусів, які проводять обласні та районні департаменти освіти, у замовників з'явилися незрозумілі і непояснені вимоги. Йдеться про колісній базі шкільних автобусів. На тендерах в Полтаві і інших областях замовники "раптом" почали прописувати в умовах, що колісна база повинна бути "не менше 4300 мм". Така вимога автоматично виключає з участі в тендері не тільки шкільні автобуси Корпорації "Еталон", а й, наприклад, автобуси Корпорації "Богдан". Хоча, в тих же міжнародних тендерах, за подібними параметрами вирішуються допуски в 5-10%.

Андрій Савченко вважає такі вимоги не тільки необгрунтованим, але і дискримінаційним. Щоб довести це, в Корпорації "Еталон", до складу якої входить ЧАЗ, провели 2 автотехнічні експертизи. Їх результати свідчать, що ні довжина, ні висота, ні колісна база (в межах ГОСТУ) в межах незначної різниці не впливають на експлуатаційні характеристики шкільних автобусів.

Такий аналіз був зроблений і одним авторитетним професором і доктором технічних наук і фахівцем в галузі автомобілебудування. У його висновку написано, що колісна база в 4200 мм або 4300 мм говорить про те, що транспортні засоби належать до одного масо-габаритному класу. І ці розміри практично ідентичні, за впливом на стійкість і керованість.

Крім того, ніхто із замовників, прописані в своїх тендерах колісну базу в 4300 мм, не зміг пояснити, чим вона краща бази в 4200 мм. І яку важливу для них роль відіграють 100 мм при 8-метрової довжині автобуса.

Але найголовніше навіть не це. Як повідомив директор Торгового дому "Еталон Авто" Вадим Шкарупін, існує єдиний документ, який встановлює вимоги до шкільних автобусів. Це - національний стандарт України ДСТУ 7013 від 2009 р. Відповідно до нього, шкільні автобуси Чернігівського автозаводу, що входить до складу Корпорації "Еталон", пройшли сертифікацію і отримали сертифікати відповідності. У тому числі і міжнародні. Тобто - підтвердження того, що їх шкільні автобуси повністю відповідають всім технічним вимогам і стандартам нашої країни. І значить - мають право брати участь в тендерах нарівні з іншими компаніями. А вимога до розміру колісної бази є надуманим, штучно створеним і дискримінаційним по відношенню до автобусів ЧАЗ.

Власне, таке рішення і виніс суд, куди звернулася Корпорація "Еталон". Але рішення це було прийнято тоді, коли тендер в Полтаві вже закінчився. І відновити порушене право автобусів ЧАЗ брати участь в тендері не вдалося.

На підставі проведених експертиз та рішення суду, Антимонопольний комітет видав спеціальне роз'яснення з рекомендаціями по тендерам. Але на місцях до цих рекомендацій АМКУ поки не прислухалися. Тому «Чернігівський автозавод» і вирішив оприлюднити цю інформацію на прес-конференції.

На жаль, подібні вимоги до колісній базі сьогодні висуваються не тільки в Полтавській, але і в інших областях. Зокрема, були названі Миколаївська, Херсонська, Сумська, Луганська, Київська обласні адміністрації. І ці вимоги, по суті і по "випадковим збігом", залишають серед учасників тендеру лише одного виробника. Найсвіжіший приклад - внесення вимоги про колісній базі в 4300 мм Жашківської районної адміністрацією.

Вадим Шкарупін пропонує просте і розумне рішення виниклої проблеми. Треба просто слідувати ГОСТу і на його основі виробити єдині умови для участі в тендерах. А стаття 18 Закону України про державні закупівлі, відповідно до якої замовник може висувати власні вимоги до автобусів, повинна чітко прописувати, які це вимоги. Замовник має право визначати потужність двигуна автобуса, кількість вільних місць у ньому, гальмівну систему, конструкцію підвіски і максимальну вартість. Тобто - ті характеристики, які дійсно впливають на експлуатаційні характеристики автобусів в кожному конкретному регіоні. Що стосується інших, спеціальних вимог, не прописаних в Гості, то замовник повинен пояснити причину їх появи, обгрунтувати і аргументувати їх необхідність. Інакше є ймовірність, що він зловживає своїм правом, а ці "спеціальні" умови створюються під якусь конкретну компанію, що бере участь в тендері.

При існуючому стані справ вітчизняному автобусному ринку загрожує монополізація. А монополізація, як відомо, знижує якість товарів і підвищує їх ціну. На ці проблеми Корпорація "Еталон" звертала увагу Антимонопольного комітету і держорганів ще в 2019 році. Дилерами Корпорації "Еталон" за цей час було подано понад 130 скарг. Але в регіонах ситуація не змінилася.

Вадим Шкарупін дуже приблизно підрахував, що при виконанні вимоги до шкільних автобусів мати колісну базу не менше 4300 мм, держбюджет міг би заощадити в державному масштабі близько 5 млн. грн. А якщо розглядати і варіант в 4200 мм, - то економія могла б скласти 100 млн. грн. Виходить по 1 млн. грн. за 1 міліметр.

Щоб привернути увагу до проблеми, яка виникла, колектив Чернігівського автозаводу звернувся з відкритим листом до Прем'єр-міністра України та Антимонопольному комітету. Воно було зачитано на прес-конференції.