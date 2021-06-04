У США досліджують зв'язок вакцини Pfizer і запалення серця у підлітків

У США досліджують зв'язок між щепленням вакциною від Pfizer і рідкісним проявом запалення серцевого м'яза у хлопчиків-підлітків. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

У медичному журналі Pediatrics був опублікований матеріал про сімох хлопчиків у віці від 14 до 19 років, які отримали другу дозу вакцини Pfizer. Протягом декількох днів у них з'явився біль у грудях - лікарі під час огляду діагностували запалення серцевого м'яза, тобто міокардит.

Відомо, що випадки не були серйозними: молоді люди провели в лікарні від 2 до 6 днів і були виписані. Дослідження показали, що тільки один з підлітків раніше переніс COVID-19, а медичний регулятор Штатів не зміг однозначно підтвердити або спростувати зв'язок між вакциною і даним симптомом.

Нагадаємо, про рідкісні випадки міокардиту після щеплення вперше заговорили ізраїльські медики. У компанії Pfizer заявили, що причинно-наслідковий зв'язок запалення і вакцини не встановлений.