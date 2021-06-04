В Асоціації назвали неринковою ціну газу для тепловиків

Запропонована НАК "Нафтогаз України" для виробників теплової енергії та гарячого водопостачання ціна природного газу в розмірі 7,42 грн за кубометр має соціальний характер, повідомляє УНІАН.

Про це заявив заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Олександр Пасічник в ефірі ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

"Ціна 7,42 грн за кубометр газу - це більше не про конкуренцію і ринок, а більше про соціальний проект. І головний бенефіціар такого проекту - населення. У підсумку для споживача вартість у платіжці ще на якийсь період збережеться на поточному рівні. Однак що буде з системою теплопостачання, скажемо в трирічній перспективі, важко спрогнозувати. Проблеми продовжують накопичуватися як сніговий ком і з кожним роком стає дедалі складніше», — зазначив Олександр Пасічник.

Він нагадав, що конкурентний ринок газу для підприємств теплопостачання не запрацює без вирішення проблеми накопиченої у них заборгованості перед НАК «Нафтогаз України».

"Питання мільярдних боргів підприємств ТКЕ і ТЕЦ перед "Нафтогазом" за природний газ не вирішується. Відпустити боржника з мільярдним боргом до іншого постачальника, не вирішивши питання боргової історії, неможливо. Сподіваємося, що на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг буде схвалено відповідний закон, який передбачить або реструктуризацію, або списання цих боргів (Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 03.06.2021 р. прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу законопроект №3508-Д – прим.)", - сказав Пасічник.

За його словами, проблеми підприємств теплопостачання потрібно вирішувати, комплексно враховуючи думки всіх гравців ринку.

"Потрібно вислухати всіх учасників ринку - альтернативних постачальників, постачальника і споживача, і це все має модерувати держава. Вона повинна запропонувати такі шляхи, які б задовольнили всіх учасників ринку газу", — резюмував він.

Нагадаємо, 20 травня Кабінет Міністрів України призупинив термін дії спеціальних зобов'язань з продажу природного газу виробникам теплової енергії, покладених на НАК "Нафтогаз України".