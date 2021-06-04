Продано найдорожчу картина за всю історію аукціонів в Україні

У Києві пустили з молотка найдорожчий серед вітчизняних художників лот за всю історію українських аукціонів, повідомляє Сегодня.

Ним став пейзаж "Золота ніч", написаний в 1982 році Іваном Марчуком. Картину з приватної колекції продали за 96,8 тис. доларів. За твір боролися сім колекціонерів.

Іван Марчук "Золота ніч", 1981 / Фото: gs-art.com

Продана картина вважається знаковою у творчості художника. На полотні зображений захід над українським селом поруч з річкою. Пейзаж нагадує за ландшафтом Канівщину над Дніпром, повідомляє Marbeks.

Попередній рекорд також належить роботі Марчука – влітку 2020 року його натюрморт "Човни цвітом поросли" (1981) продали за 56,1 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше в Україні вперше продали в'язницю на аукціоні. Причому в результаті торгів вартість лота виросла майже втричі – з 132,6 млн до 377,5 млн гривень.

В кінці Червня з молотка збираються пустити ще одну пенітенціарну установу.