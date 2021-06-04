Ляшко планує прищепити весь особовий склад ЗСУ

В Україні достатньо вакцин проти COVID-19 для того, щоб вакцинувати всіх українських військовослужбовців. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні вакцинація військовослужбовців, насамперед тих, хто захищає кордони нашої країни... для нас є пріоритетом... На сьогодні вакцин достатньо для того, щоб вакцинувати повний склад наших військовослужбовців", - сказав Ляшко під час години запитань до уряду на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю.