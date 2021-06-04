У Росії через сибірську виразку в жителя на карантин закрили село

У селі Біжіктіг-Хая в російській республіці Тиві у 29-річного місцевого жителя виявили сибірську виразку. Через це населений пункт закрили на карантин, посилаючись на заяву т. в. о. голови Тиви Владислава Ховалига, повідомляє Страна.ua.

"Зараз пацієнт отримує необхідну медичну допомогу. Відзначається, що у нього шкірна форма захворювання - менш агресивна в порівнянні з легеневою і шлунково-кишковою. Лікарі спостерігають за станом тих, хто контактував із зараженим", - написав він.

Також Владислав Ховалиг додав, що в селі працює міжвідомча комісія, проводяться ветеринарні заходи, відбираються проби, які найближчим часом дозволять дати компетентний висновок щодо ситуації. За їх результатами буде прийнято рішення про подальші дії.

Скріншот: Владислав Ховалиг / ВКонтакте

Сибірська виразка - особливо небезпечна інфекційна хвороба. Зараження виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, при обробці туш, знятті шкіри й похованні трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин, при вживанні в їжу м'яса хворих тварин. Не виключається зараження через ґрунт або предмети, забруднені збудником.