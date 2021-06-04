В "ДНР" планують створити словник російського донецького просторіччя

Донецькі філологи мають намір створити словник сучасної мови жителів Донбасу. Про це розповів чоловік, що називає себе "завідувачем кафедри російської мови" ДонНУ" В'ячеслав Теркулов, повідомляє Вести.

"Насамперед ми складаємо словник донецького просторіччя. Наші діти повинні знати, що немає тут ніякого суржику, тут - російська мова, російське просторіччя, в якому є вкраплення українізмів, але багато ці вкраплень навіть не українські. Наприклад, фраза "я за нього тобі розповідав" - не українізм, це прийшла з Одеси", - зазначив "доктор філологічних наук".

За інформацією Теркулова, до початку 2022 року планується видати короткий словник з приблизно 600 регіоналізмами - словами, що мають обмежене територіальне вживання.