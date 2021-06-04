Набули чинності зміни в розрахунку граничних надбавок на бензин

Уряд вирішив оновити правила розрахунку середньої вартості 1 літра дизельного палива та бензинів у постанові № 1236, якою з 15 травня 2021 року встановлено на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки в розмірі, повідомляє ЛігаБізнес.

не більше 7 гривень з урахуванням ПДВ, що нараховується до середньої вартості 1 літра дизельного палива;

не більше 5 гривень з урахуванням ПДВ, що нараховується до середньої вартості 1 літра бензинів автомобільних.

Тепер середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm та бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm визначається Міністерством економіки на підставі розрахунків Нафтогазу, проведених з урахуванням відповідних даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередні 10 днів, розрахункових коефіцієнтів 0,825 та 0,745 кілограма на літр відповідно, витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором (контрактом) у сумі 27 доларів США/тонн, сум митних платежів (акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції) та щоденного офіційного курсу іноземної валюти, встановленого Національним банком у відповідному періоді. Нафтогаз подає щомісяця до 1, 11 і 21 числа Міністерству економіки зазначені розрахунки.

Відповідна постанова Кабміну від 2 червня 2021 р. № 551 набула чинності 3 червня 2021 року.