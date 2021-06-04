Електричний кросовер Toyota дебютує в 2021 році

Компанія Toyota повідомила, що в 2021 році вона офіційно представить свій новий електричний кросовер Toyota bZ4x. У продажу він з'явиться на початку 2022 року, повідомляє Autonews.

За своїми розмірами Toyota bZ4x буде таким же, як і Toyota RAV4. Серійна версія не повинна сильно відрізнятися від свого концепту, який показали публіці кілька місяців тому.

Потрібно відзначити, що bZ4x розроблений у співпраці з Subaru на платформі e-TNGA. На цій платформі японці планують до 2025 року побудувати ще шість електромобілів.

Силова установка (її розробили інженери Subaru) складається з двох електромоторів і літій-іонної батареї. На жаль, японський автогігант поки не розповів, яка потужність у цій електричної силової установки.

Салон буде високотехнологічним і просторим, з цифровою панеллю приладів і широкоформатним дисплеєм мультимедійної системи. Стверджується, що по комфорту салон цього кросовера не поступиться салону великих седанів.

Що ж стосується Subaru, то він теж випустить у 2022 році новий електричний кросовер. Ця новинка буде називатися Solterra.