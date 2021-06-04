Протестуючі три дні перекриватимуть трасу Київ-Ковель

Обурені жителі Ірпеня і Бучі планують протягом трьох днів перекривати трасу Київ-Ковель в знак протесту проти незаконної вирубки лісу під забудову, повідомляє Depo.ua.

Акція протесту з перекриттям траси міжнародного значення триватиме кілька днів. За словами депутата, 4, 5 і 6 червня о 9:00 місцеві жителі планують перекривати рух на трасі Київ-Ковель.

Фото: Лаврентій Кухалейшвілі

Політик закликав жителів області та водіїв поставитися з розумінням до людей, які витрачають свій час на боротьбу з забудовами.