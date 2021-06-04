Путін і Байден можуть обговорити тему України - Кремль

Під час зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом, яка повинна відбутися 16 червня в Женеві, може бути порушено тему України. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Страна.ua.

За словами прессекретаря, Путін готовий говорити з президентом США на будь-які теми, у тому числі може бути й порушена тема, яка стосується України.

"Не виключаємо, що тема України може справити вплив﻿", - ﻿сказав Пєсков.

Раніше Пєсков заявив, що під час саміту з Байденом Володимир Путін не буде обговорювати питання приналежності анексованого Криму.

Також повідомлялося, що в Кремлі закликали не завищувати очікування з приводу зустрічі державних лідерів, при цьому початок діалогу є позитивним кроком.