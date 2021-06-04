Топ-5 незвичайних фактів про іменинницю Анджеліну Джолі

Анджеліна Джолі не тільки одна з найзнаменитіших і найзатребуваніших актрис Голлівуду, але ще і кінорежисер, сценарист, мати шістьох дітей і посол доброї волі ООН. Сьогодні, 4 червня, їй виповнюється 46 років, повідомляє Сегодня.

Дивіться добірку найнезвичайніших і найдивніших фактів про іменинницю – від замовлення власного вбивства до колекціонування ножів. А ви думали, що фотосесія з роєм бджіл – найбожевільніший вчинок Джолі?

Намагалася замовити власне вбивство

Анджеліна Джолі відома всім не тільки своїм талантом, а й досить розв'язною, неконтрольованою поведінкою в минулому. Відомо, що акторка довгий час страждала від депресій та невпевненості в собі.

Актриса Анджеліна Джолі в молодості і зараз Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

Так, в 26-річному віці вона зізналася, що намагалася найняти кілера, щоб той убив її. Вона розуміла, що суїцид – це не вихід і тому замовити власне вбивство буде "прийнятнішим варіантом".

Кров у медальйоні

Всім відомо, що до шлюбу з Бредом Піттом у Анджеліни Джолі було багато романів і вона навіть двічі була заміжня. Під час весілля з американським актором Біллі Бобом Торнтоном (разом вони прожили три роки) Анджеліна попросила коханого розписатися в свідоцтві про шлюб кров'ю. Пізніше вона придбала два медальйони, в яких подружжя пізніше зберігало невелику кількість крові один одного! Після розлучення Джолі попросила Біллі повернути їй медальйон, а ще їм довелося виводити з тіла тату з ім'ям один одного.

Дивне вбрання на весіллі

А от заміж за свого першого чоловіка, актора Джонні Лі Міллера, Анджеліна Джолі виходила в шкіряних штанах і в футболці з написаним кров'ю на ній ім'ям Джонні.

Любов до ножів

В юності Анджеліна Джолі мала пристрасть до ножів. Більш того, крім їх колекціонування, актриса любила завдавати собі порізи й рани на тіло.

Виховання дітей

Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

Анджеліна – багатодітна мати. Всього у актриси троє рідних дітей і троє прийомних: Шайло, двійнята Нокс і Вів'єн, Захара, Пакс і Меддокс. Методи виховання Джолі вже давно обговорюються в суспільстві та вважаються досить дивними. Наприклад, відомо, що щоб покарати винного в чомусь дитину, Джолі заводить її до порожньої кімнати й починає пильно дивитися дитині в очі. Після чого та швидко визнає свою провину.

Нещодавно її дочка Шайло заявила, що хоче змінити стать і навіть офіційно змінила своє ім'я на чоловіче. Джолі таке рішення дівчинки поважає і заявляє, що не стане заважати вибору Шайло.