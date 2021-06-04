Російську тенісистку заарештували на "Ролан Гаррос"

Російська тенісистка Яна Сизикова була затримана поліцією на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Roland Garros. 26-річну москвичку запідозрили в навмисному програші на турнірі в минулому році, повідомляє Обозреватель.

Тенісистка Яна Сизикова підозрюється в грі на букмекерів. Джерело: Instagram Яни Сизикової

Про це повідомляє видання Le Parisien﻿. За даними джерела, Сизикову заарештували напередодні ввечері, коли вона виходила з масажною кімнати. В її готельному номері були проведені обшуки. Росіянку підозрюють в тому, що вона спеціально припустилася декількох помилок в поєдинку парного розряду з американською тенісисткою Медісон Бренгл.

Яна Сизикова догодила в скандал на Roland Garros. Джерело: Instagram Яни Сизикової

Під час одного з геймів Сизикова припустилася двох подвійних помилок, а потім дивно присіла, намагаючись відбити м'яч. Незадовго до цього букмекери зафіксували аномальну кількість ставок на програш гейми пари Сизикова/Бренгл. Telegram-канал Baza опублікував відео ігрового моменту.

Російська тенісистка Яна Сизикова. Джерело: Instagram Яни Сизикової

Російське консульство в Парижі підтвердило затримання тенісистки на 72 години. Після цього їй повинні обрати запобіжний захід. Відзначимо, що в 2019 році більше 20 спортсменів були відсторонені від ігор через підозрілі ставок.

Яна Сизикова зіграла дивний матч на Roland Garros-2020. Джерело: Instagram Яни Сизикової

За даними ЗМІ, в команді Ястремський намагалися пояснити наявність в організмі спортсменки заборонених препаратів сексом з колишнім хлопцем. Сама Даяна виступила з жорсткою заявою щодо цієї інформації.