На Банковій націоналісти протестують проти покарання за дискримінацію ЛГБТ

Днем в п'ятницю, 4 червня, під Офісом президента почалася акція протесту націоналістичної організації "Традиція і порядок" проти законопроєкту про покарання за дискримінацію ЛГБТ і за ознакою мови, повідомляє Страна.ua.

Організатори протесту виступають проти законопроєкту про нетерпимість, яким передбачається позбавлення волі на 8 років і залучення до відповідальності за дискримінацію представників іншої раси або релігії, носіїв іншої мови та іншої сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності.

Законопроєкт №5488 ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і передбачений Угодою про асоціацію з ЄС.

Один з головних його пунктів - уточнення формулювання нетерпимості, яка визначається як негативне або упереджене ставлення до людей, які відрізняються по релігійним, політичним поглядам, кольором шкіри, віку, гендеру, мові, сексуальній орієнтації та ін.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, до Кримінального та Адміністративного кодексів будуть внесені зміни, відповідно до яких за прояв нетерпимості і заклики до насильства на цьому грунті передбачений штраф або позбавлення волі на строк до 8 років. А будь-який прояв нетерпимості буде обтяжливим чинником при обранні міри покарання.