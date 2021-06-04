В Україні може з'явитися свій штам COVID-19

Імовірність того, що може з'явитися свій штам COVID-19 в Україні, не можна виключати. Але це відбудеться тільки за певних умов, розповів викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, не можна виключати того, що в перспективі може з'явитися український штам. Але це можливо, якщо в країні буде спостерігатися досить активне зараження й передача вірусу.