В Україні може з'явитися свій штам COVID-19
Імовірність того, що може з'явитися свій штам COVID-19 в Україні, не можна виключати. Але це відбудеться тільки за певних умов, розповів викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, не можна виключати того, що в перспективі може з'явитися український штам. Але це можливо, якщо в країні буде спостерігатися досить активне зараження й передача вірусу.
"Зараз у нас відбувається падіння захворюваності, але все одно щодня реєструють тисячі випадків коронавірусної інфекції. Тому потрібен ретельний моніторинг і секвенування зразків вірусу в Україні", – зазначив Курпіта.