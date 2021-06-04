Лілія Ребрик вразила вражаючою розтяжкою

У телеведучої відмінна розтяжка. Нове фото в Instagram тому доказ, повідомляє Сегодня.

На опублікованому знімку Лілія на спортивному майданчику продемонструвала ідеальний вертикальний шпагат.

Лілія Ребрик продемонструвала розтяжку Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, що в дитинстві Лілія Ребрик займалася художньою гімнастикою, а в 13 років стала майстром спорту.

"Я завжди вчила всі свої предмети, сидячи на шпагаті, а переді мною були книги. Для мене це була звична абсолютно поза. Навіть подруги мої жартують. Я іноді можу сидіти, і так хочеться на шпагат сісти, і я сідаю, бо цього вимагає тіло " , – розповіла ведуча в одному зі своїх інтерв'ю.

Так що роки тренувань не пройшли дарма, зараз у телеведучої відмінна розтяжка і грація. Лілія час від часу нагадує нам про це у своїх соціальних мережах.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik