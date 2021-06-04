Впала ціна на соняшникову олію

В Україні ціни на соняшникову олію продовжили зниження другий тиждень поспіль на тлі слабкого попиту імпортерів. Експортні котирування на масло старого врожаю впали до $1380-1400 за тонну FOB у порівнянні з $1530-1540 тижнем раніше, повідомляє Обозреватель.

При чому інтерес до закупівель соняшникової олії старого врожаю майже відсутній. Відсутність попиту призвела до падіння цін на насіння соняшнику в країні.

Refinitiv Agriculture відзначає, що імпортери не готові платити високу ціну за соняшникову олію на тлі істотної різниці в ціні з соєвою і пальмовою оліями, що виникла на ринку з травня.

В Україні багато маслозаводів зупинили закупівлю сировини через брак експортного попиту. Вартість соняшникової олії на базисі СРТ впали за останні 2 тижні на 17% до $1270-1280 за тонну.