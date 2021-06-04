Суд розгляне справу "житомирського стрільця", що вбив 7 людей

Сьогодні Богунський районний суд Житомира розгляне справу "житомирського стрільця" Анатолія Захарченка, якого звинувачують у вбивстві сімох людей 22 травня 2020 року, повідомляє Андрій Павловський.

Сторона захисту говорить про самооборону. Дружини убитих чоловіків прийшли з їх фотографіями на футболках і просять суд про довічний термін.

Фото: 360 Новини

Фото: 360 Новини

21 травня 2020 року на ставки на хуторі Краснянка приїхали вісім знайомих орендаря водойми з Києва. Серед них - колишні учасники ООС, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери. З Захаренком вони були в дружніх стосунках - спілкувалися більш як десять років. У ніч на 22 травня орендар водоймища розстріляв сімох з них, восьмому вдалося врятуватися.

"Житомирський стрілок" Анатолій Захарченко. Фото: 360 Новини

За заявою підозрюваного, колишні учасники АТО приїхали до нього з погрозами.