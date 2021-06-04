Google зняв заборону на рекламу криптогаманців
З серпня цього року найбільший у світі продавець цифрової реклами Google дозволить розміщувати рекламу компаніям, які пропонують гаманці для криптовалют, повідомляє УНИАН.
Кріптокомпанії зможуть показувати рекламу в пошуку, на YouTube і на інших ресурсах, після проходження процедури сертифікації.
За словами представника Google, компанія знімає обмеження, щоб краще відповідати існуючим правилам і вимогам FinCEN (Агентства по боротьбі з фінансовими злочинами США).
При цьому, заборона на рекламу ICO (первинного розміщення монет, аналога IPO) залишається в силі.
Заборона на рекламу
Заборона на подібну рекламу діяла в Google з 2018 року. Компанія ввела заборону, наслідуючи приклад Facebook.