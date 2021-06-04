Ціни на бензин і дизельне паливо припинили зростання

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,18 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,95 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 15,69 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: