Які автомобілі не зможуть пройти техогляд у 2022 році

1 січня 2022 році в Україні повинен повернутися обов'язковий техогляд автомобілів (того вимагає ЄС в рамках угоди про асоціацію). Зрозуміло, багатьох автомобілісти схвильовані з цього приводу, повідомляє АвтоПортал.

Зокрема, багатьох цікавить найважливіший момент - які ж автомобілі не зможуть пройти техогляд? На жаль, норми поки не розписані, однак розуміння того, чого очікувати, звичайно, є. АвтоПортал спробував розкрити цю тему, взявши за основу досвід сусідньої європейської країни - Польщі. Але для початку пару слів про те, що вже зараз, конкретно відомо про майбутній техогляді в Україні, який повертається через 10 з гаком років.

Обов'язковий техогляд в Україні

Згідно з проектом, ТО буде проводитися з такою періодичністю: легкові авто (до 3,5 тонн) - раз на два роки (якщо нова машина - перша перевірка тільки через чотири роки), автомобілі таксі - раз на рік, автобуси - раз на півроку, вантажівки - раз на рік, мототехніка - раз на два роки. Хто буде проводити ТО? А ось тут - питання. Очікується, що це справа віддадуть приватним сертифікованим СТО, щоб уникнути корупції, але не виключено, що за перевірку візьметься і поліція. Для цього у неї є, до речі, пересувні лабораторії технічного контролю, які з'явилися в цьому році.

В середньому для легковиків перевірка авто буде займати близько 40 хвилин, для автобусів і вантажівок - годину. Якщо ж ТО здійснюватимуть і мобільні комплекси, вони будуть виконувати процедуру за 20 хвилин. Поки, до речі, пересувні лабораторії перевіряють тільки комерційний транспорт і транспорт, який здійснює перевезення людей. Для таких ТЗ, до речі, ТО і не скасовували.

Скільки буде коштувати техогляд? Як очікується, в межах 1000-1500 грн в залежності від СТО. Для проходження перевірки потрібно буде мати документ, що засвідчує особу, та техпаспорт.

Ну, а тепер переходимо до головного.

Які автомобілі не зможуть пройти техогляд

Отже, найважливіший посил - під «заборона» потраплять ті автомобілі, які не пройдуть перевірку роботи окремих систем і компонентів на безпеку і вплив на навколишнє середовище.

Що ж саме буде перевірятися? Швидше за все:

система рульового управління (стан з'єднань, ступінь зносу, наявність люфтів);

гальма (ефективність і рівномірність дії);

підвіска (наявність люфту в металевих і гумових елементах);

шини (підбір навантаження, відповідність типу ТС, глибина протектора, знос);

освітлення (справність, механічні пошкодження);

скла, кузов (стан порогів і т.д.);

ремені безпеки;

допооснащеніе (знак аварійної зупинки, вогнегасник);

вихлопна система (технічний стан, завмер рівня шуму, викид шкідливих речовин).

Тобто, не пройдуть ТО ті автомобілі, у яких будуть проблеми з вищевказаним вузлів (тут хочемо з акцентувати момент на вихлопі - автомобілі, у яких вирізаний каталізатор (а таких в Україні багато) не зможуть пройти техогляд!). Втім, характер несправностей може бути різний, а тому, рішення про допуск автомобіля на дороги буде прийматися, очевидно, виходячи приналежності ТЗ до рівня несправності.

Всього таких рівнів, ймовірно, буде три:

незначна несправність, тобто не роблять значного впливу на безпеку або навколишнє середовище;

значна несправність, тобто та, що може вплинути на безпеку дорожнього руху та навколишнє середовище;

небезпечна несправність.

Тобто, пройти ТО не зможуть ті авто, у яких був виявлений серйозний дефект (третього рівня) хоча б одного з вищевказаних компонентів. При першому рівні водієві дозволять продовжити рух відразу, при другому - теж дозволять, але за умови, що власник усунути поломку і повернеться через деякий час для повторного ТО (в Польщі це 14 днів).

замість висновків

Повернення техогляду - це палиця з двома кінцями. З одного боку, ця процедура ускладнить життя автомобілістам (час, гроші, нерви), а з іншого - може навіть допомогти зберегти цю саму життя. Адже головна мета ТО - безпека як самого автомобіліста, так і оточуючих.