На дорогах з'явиться понад півтисячі фантомних патрулів

Міністерство внутрішніх справ має намір зробити присутність фантомних патрулів на дорогах постійним. Зараз в тестовому режимі працюють чотири таких екіпажу, але до 2024 року їх кількість доведуть до 550 штук, повідомляє АвтоПортал.

Таку цифру озвучив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Фантомні патрулі Україна

Фантомні, вони ж приховані патрулі - це візуально нічим не примітні автомобілі, які оснащені обладнанням для автоматичної фіксації порушень безпосередньо під час руху, причому як в попутному, так і зустрічному напрямках. Ідея полягає в тому, що як тільки фантомний патруль фіксує порушення, екіпаж відразу ж включає проблискові маячки і, таким чином, змушує порушника притиснутися до узбіччя і зупинитися. Після цього поліцейські вручають водієві протокол про адмінпорушення.

Як розпізнати фантомні патрулі

Ті чотири прихованих патруля, які зараз є в Україні - це дорестайлінгових кросовери Skoda Kodiaq сірого кольору. Візуально їх можна розпізнати на 100% хіба що поблизу: по «стробоскопа», встановленим під заднім склом, на нижній кромці «ляди» (ззаду), а також під гратами радіатора (спереду). Крім того, якщо дуже постаратися, то ззаду також можна розглянути радар фіксації порушень - він встановлений на полиці багажника автомобіля.

Що ж стосується самого екіпажу, йому маскування не передбачена - поліцейські фантомних патрулів носять звичайний формений одяг.

До речі, всі Шкоди оснащені потужним 2,0-літровим дизельним двигуном. Крім спецсигналів і радарів, в їх оснащення також входять планшет і принтер - для друку протоколів.

Цікаво, що спочатку за найближчі три роки в МВС хотіли вивести на дороги 300 фантомних патрулів, але тепер, як видно, цю цифру переглянули.

До кінця 2021 роки кількість таких патрулів має скласти 150 од.