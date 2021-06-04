Одне місто стане центром постковідної реабілітації в Україні

Місцева влада Бердянська готує програму, за якою місто стане центром постковідної реабілітації в Україні, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Спільно з американськими партнерами ми розробляємо концепцію, щоб Бердянськ став центром постковідной реабілітації. Для цього є велика програма, яку ми презентуємо восени .

"Ми також створюємо концепцію розвитку території, яку презентуємо через кілька тижнів. Буде проект, якого в Україні ще ніхто не бачив. Це буде територія з готелями, в тому числі п'ятизірковими, з казино, спортивними, культурними, парковими зонами ", - сказав міський голова Бердянська Валерій Баранов

Баранов зазначив, що в місті працює більше 80 готелів різного рівня, дуже багато приватних готелів, вісім дитячих оздоровчих таборів.

"Робиться реконструкція приймального відділення та планується установка ангіографа ", - додав він.

Крім цього, місцева влада планує відродити фестивальний рух, в тому числі організувати великий музичний фестиваль на День незалежності.