Футболіст помер під час матчу в пам'ять про його брата

Італійський футболіст, екс-півзахисник "Парми" Джузеппе Перріно помер у віці 29 років, повідомляє УНИАН.

Перріно помер під час матчу, який був присвячений його братові - Рокко Перріно. Він помер під час гри у футбол три роки тому.

Як і його брат, Джузеппе Перріно помер через серцевий напад.

Футболіст втратив свідомість на полі, і лікарям не вдалося врятувати його, повідомляє The Sun﻿.

Джузеппе Перріно виступав за молодіжну команду "Парми", а на професійному рівні грав у нижчих італійських лігах. Його останнім клубом був "Пімонте 1970".