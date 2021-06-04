Ford призначив дату прем'єри нового Maverick

Американська компанія Ford анонсувала дату презентації компактного пікапа Maverick та показала відеоролик з новинкою. Автомобіль буде запропонований з декількома силовими агрегатами, в тому числі у гібридному виконанні, повідомляє Обозреватель.

Дебют моделі Maverick відбудеться 8 червня на спеціальному онлайн заході.

Ford анонсував прем'єру пікапа Maverick. Джерело: Ford

Автомобіль створений на тій же платформі, що та кросовери Ford Kuga, Escape та Bronco Sport. Випускати новинку будуть на мексиканському заводі у Ермосільо, де вже проводиться Bronco Sport.

Автомобіль отримає несучий кузов та незалежну підвіску всіх коліс. У новому для компанії сегменті ринку основним конкурентом стане представлений нещодавно пікап Hyundai Santa Cruz. Від родинних кросоверів новинка успадкує 184-сильний турбований мотор EcoBoost, а також 2-літровий потужністю 248 сил. Вони будуть працювати в парі з 8-ступінчастим "автоматом". Покупці зможуть вибирати між переднім або повним приводом. Крім традиційних бензинових двигунів буде доступна та версія з гібридним силовим агрегатом потужністю 250 к.с.

Орієнтовна вартість Ford Maverick буде починатися з $20 тисяч.