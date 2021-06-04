"Мер" Горлівки подарував терористові "нічийну" квартиру

Так званий "мер" міста Іван Приходько заявив, що в окупованій Горлівці в найближчі два тижні терористам "ДНР" видадуть 12 "безхазяйних" квартир, повідомляє Деловая столица.

За словами Приходька, житло видають із так званого "маневреного фонду".

"Всього було 32 квартири маневреного фонду, з яких нам залишилося видати ще 12. Список людей визначено, протягом двох тижнів усі квартири будуть видані. Люди воюють і, на жаль, віддають життя за нашу незалежність. Їх не можна забувати!" — заявив пособник окупантів.

Тим часом на своєму Telegram-каналі він написав, що передав ключі від квартири матері одного з терористів.

"На виконання доручення "глави донецької народної республіки", сьогодні вручив ключі від квартири маневреного фонду сім'ї Ткаленко. Олександр Ткаленко проходить службу в лавах "НМ ДНР", тому ключі отримала його мати Ірина. Щиро подякував Ірині Анатоліївні за виховання сина, який відважно захищає свободу і незалежність нашої "республіки" і її громадян від ворожих посягань" , — написав Приходько.