МВФ попередив про ризики фінансової кризи

Зміни клімату створюють серйозні ризики для стабільності фінансової системи. Кліматична криза може спровокувати кризу фінансову, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав директор департаменту грошово-кредитних систем і ринків капіталу МВФ Тобіас Адріан у коментарі CNN Business.

"Кліматична криза розвивається повільно, але вона потенційно катастрофічна" , - сказав він.

Адріан вказав на те, як в останні роки економіки Багамських островів, Філіппін та інших країн були зруйновані ураганами і тайфунами.

"Є багато країн, в яких кліматична катастрофа є катастрофічною для фінансової системи" , - додав він.

Адріан також закликав до оновлення стандартів даних та розкриття інформації про кліматичні ризики для підвищення прозорості.

За його словами, регулюючі органи повинні більше працювати над тим, як регулювати фінансові установи таким чином, щоб зробити систему більш сприятливою для клімату.

"Це все ще в зародковому стані" , - сказав він.

Нарешті, Адріан сказав, що центральні банки повинні оцінити, як включити клімат у грошово-кредитну політику і покупку активів - крок, який чиновник МВФ визнав "вельми спірним".