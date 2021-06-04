Сім "слуг" підтримали санкції проти "Кварталу-95"

Запит колишнього члена фракції "Слуга народу" Гео Лероса до Володимира Зеленського про введення санкцій проти "95-го кварталу" (за трансляцію їх продуктів на підсанкційних російських каналах) підтримали 7 депутатів "СН, повідомляє Вести.

Голосування пройшло на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю, 4 червня. Постанову підтримали 67 народних депутатів.

Скриншот: телеканал "Рада"

Скриншот: телеканал "Рада"

Скриншот: телеканал "Рада"

У лютому народний депутат Гео Лерос звернувся до РНБО з проханням перевірити ТОВ "Квартал 95" через продаж Росії прав на програму "Ліга сміху". Парламентарій нагадав, що "Лігу сміху" продали російському телеканалу "СТС", яким володіє медіахолдинг "Національна медіагрупа" (НМГ) і російський держбанк ВТБ, а за НМГ, своєю чергою, стоять структури банку "Росія".

За його словами, ВТБ і банк "Росія" знаходяться під міжнародними санкціями за анексію українського Криму Росією та її причетність до конфлікту на Донбасі.