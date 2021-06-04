Лікарі розповіли як знизити ризик розвитку інсульту

Лікарі Центру громадського здоров'я розповіли про те, що профілактика захворювання може зупинити або зменшити фактори ризику інсульту, повідомляє Clutch.

Що потрібно робити, щоб профілактувати інсульт?

Перевіряйте рівень холестерину. Коли холестерин накопичується в судинах, він призводить до атеросклерозу. Атеросклероз є основною причиною звуження судин, що призводить як до інфаркту, так і до інсульту. Контролювати цей показник важливо не рідше, ніж 1 раз в 5 років. Якщо у вас високий рівень холестерину, зміна способу життя і консультація з лікарем допоможуть знизити ризик інсульту.

Контролюйте кров'яний тиск. Гіпертонія призводить до збільшення ризику інсульту у віці до 80 років у 2-4 рази.

Лікуйте діабет. Він викликає деструктивні зміни в судинах у всьому тілі, зокрема в мозку. Якщо рівень глюкози в крові високий під час інсульту, то пошкодження мозку, як правило, є більш серйозним, ніж коли глюкоза в крові в нормі. Якщо лікар вважає, що у вас є симптоми діабету, пройдіть обстеження. Регулярно перевіряйте рівень цукру в крові.

Лікуйте серцеві захворювання. Ішемічна хвороба серця, дефекти клапанів, фібриляція передсердь і збільшення однієї з камер серця можуть привести до утворення тромбів, які можуть розірватися і закоркувати судини в мозку. Вчасно обстежтеся і дотримуйтеся призначеного лікування.

Вибирайте здорову їжу. Щоденний раціон обов'язково повинен містити свіжі овочі та фрукти. Вживайте їжу з низьким вмістом насичених жирів, трансжирів і холестерину. Важливо також обмежити споживання солі, що допоможе знизити артеріальний тиск.

Будьте фізично активними. Це допоможе зберегти здорову вагу і знизити рівень холестерину.

Відмовтеся від куріння. Куріння сигарет подвоює ризик ішемічного інсульту і збільшує ймовірність геморагічного інсульту в 4 рази. Пам'ятайте, що ваш лікар може запропонувати способи відмови від поганої звички.

Відмовтеся від алкоголю. Надмірне споживання алкоголю може підвищити кров'яний тиск.

Вчасно звертайтеся до лікаря і дотримуйтеся рекомендацій, піклуйтеся про себе і своїх рідних. Бережіть своє здоров'я.