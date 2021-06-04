У Росії призерів шкільних олімпіад нагородили майонезом і кетчупом

У російському місті Кірові школярів, які стали переможцями та призерами всеросійської олімпіади, нагородили майонезом, посилаючись на соцмережі, повідомляє InfoResist.

За словами батьків одного з олімпіадників, їх дитина отримала в подарунок від мерії грамоту і 4 пакетики майонезу, кетчупу та соусу по 230 г.

Фото: соцмережі

Своєю чергою, влада Кірова відхрестилися від нагородження дітей майонезом. В адміністрації міста стверджують, що подарунки дарував фонд "Співдружність", а в пакетах, окрім майонезу і кетчупу, були торти.