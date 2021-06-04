Путiн відреагував на поразку Росії від Канади

Президент Росії Володимир Путін з прикрістю сприйняв виліт національної хокейної збірної з чемпіонату світу з хокею, повідомляє Обозреватель.

Главу Кремля сильно засмутила поразка команди﻿ від Канади (1:2 в овертаймі), яка на турнірі представлена далеко не основним складом.

Про це в коментарі РІА "Новости" розповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, він не знає, чи дивився президент Росії трансляцію поєдинку, який напередодні пройшов у столиці Латвії Ризі.

"Засмутився разом з нами. Ми всі засмутилися", – заявив Пєсков .

Канада і Росія визначили переможця в овертаймі. Джерело: IIHF

Нагадаємо, збірна Росії, яка в Ризі виступає під прапором Олімпійського комітету і без національного гімну, вже в чвертьфіналі припинила виступи на чемпіонаті світу з хокею. Росіяни в дев'ятий раз поспіль поступилися канадцям, перемогу яких букмекери до гри оцінювали коефіцієнтом 4,20.

Канада вийшла до півфіналу ЧС. Джерело: IIHF

Канада – Росія. Джерело: IIHF

Канада в півфіналі ЧС зіграє з сусідами по континенту американцями, які в 1/4-й без проблеми впоралися зі Словаччиною. Відзначимо, що "кленові листя" встановили на турнірі історичний антирекорд, програвши три стартові зустрічі.

Канада виграла у росіян 2:1. Джерело: IIHF