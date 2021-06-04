Кабмін звинуватили в поганому плануванні держбюджету

Рахункова палата проаналізувала виконання закону про держбюджет 2020 року. В результаті експерти з'ясували, що уряд торік прийняв 76 рішень про зміни витрат по кожній четвертій держпрограмі, повідомляє UBR.

Причиною цього стала низька якість бюджетного планування, заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні комітету з питань бюджету.

За його даними, на початок грудня 2020 року сума невикористаних коштів досягла 93 млрд грн. Це призвело до того, що в грудні витрати бюджету були у 2,3 раза більше плану.

Крім того, станом на 1 червня 2021-го уряд уже ухвалив 10 рішень про перерозподіл видатків.

Також у 2020 році Верховна Рада 17 разів внесла зміни в закон про державний бюджет, а у 2019 році їх було 4.

"В результаті показники бюджету значно змінилися. Дефіцит збільшився в 3,2 раза і склав 298 млрд грн. Це найбільший показник за всю історію. Фінансування дефіциту передбачалося за рахунок нових рекордних запозичень 685 млрд грн. Витрати збільшилися на 131 млрд грн, доходи зменшилися на 74 млрд грн ", - повідомив Пацкан.

Низька якість макроекономічного прогнозу і негативний вплив Covid на економіку призвели до недонадходжень 75 млрд грн. Крім того, не надійшла прогнозована сума від нових податків, зокрема, від ліцензій на ринку азартних ігор.