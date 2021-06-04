Китайська влада пішли на перемир'я у війні з засновником Alibaba

Китайська Ant Group, яку контролює засновник Alibaba Джек Ма, отримала дозвіл на управління споживчою фінансовою компанією, що говорить про позитивні зміни в історії з протистоянням влади та інтернет-гіганта, повідомляє "Лента.ру".

Ant Group отримає п'ятдесятивідсоткову частку в новому підприємстві і внесе в статутний капітал 4 мільярди юанів (близько 626 мільйонів доларів), повідомив китайський регулятор банківської і страхової сфери. Частку отримають шість інших акціонерів. Підприємство в тому числі зможе видавати роздрібні позики і випускати облігації, в його рамках також буде працювати кредитний бізнес Ant, виключно важливий для компанії.

Боротьба Пекіна з бізнесом Джека Ма почалася в листопаді, коли влада наказала припинити розміщення акцій Ant Group, що виходила на китайський фондовий ринок. Потім компанію змусили трансформувати її бізнес, віддавши більше контролю державі.

Початок конфлікту пов'язували з критичними висловлюваннями Ма на адресу влади і їх зусиль з регулювання технологічної сфери. За час протистояння влада накладала ряд обмежень на роботу компанії і блокувала її додатки.

У квітні Alibaba оштрафували на рекордну для Китаю суму в 2,78 мільярда доларів.