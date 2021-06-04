Облагзи наростили прострочені борги перед Оператором ГТС

Оператори ГТС погасили негативні небаланси за відбір газу на власні виробничо-технологічні потреби за 12 днів лютого на 1,3% від загальної суми в 1,5 млрд грн. Для цього НКРЕКП виділила облгазам і міськгазам 90 днів, прийнявши постанову від 17 лютого, повідомляє UBR.

"Ця динаміка викликає обґрунтовані сумніви щодо погашення аналогічної заборгованості за березень, термін якого настає в червні 2021 року відповідно до постанови" , - відзначили в компанії.

На даному етапі оператори ГТС повинні сплатити ОГТСУ майже 10 млрд грн за відібраний на власні потреби газ. Зокрема, 5,1 млрд грн - це вже прострочена заборгованість, а 4,8 млрд грн - нарахування з відстрочкою до сплати в червні.

У компанії нагадали, що в лютому і березні рівень відборів газу операторами ГТС збільшився в сім разів в порівнянні з січнем. Всього за два місяці, коли діяла відстрочка платежів, вони відкачали більше 1 млрд куб. м.

"Як ... продемонструвала практика, будь-які відстрочки платежів, судові, переговори та інші механізми не зупиняють практику безкоштовних відборів ... Єдиний дієвий інструмент - це розподільчі рахунки, коли кошти, які населення платить облгазам, розподіляються за цільовим призначенням", - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон .

За його словами, громадяни справно платять тариф на розподіл облгазам в обсязі близько 2 млрд грн щомісяця.