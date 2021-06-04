Путін повідомив про завершення першої нитки "Північного потоку-2"

Президент Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, оголосив про завершення прокладання першої нитки російського експортного газопроводу - Північний потік-2, повідомляє Лента.Ру.

"Радий повідомити, що саме сьогодні, 2,5 години назад успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2 ", - зазначив Путін.

За його словами, роботи з будівництва другої нитки зараз тривають.