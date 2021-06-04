Путін повідомив про завершення першої нитки "Північного потоку-2"
Президент Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, оголосив про завершення прокладання першої нитки російського експортного газопроводу - Північний потік-2, повідомляє Лента.Ру.
"Радий повідомити, що саме сьогодні, 2,5 години назад успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2", - зазначив Путін.
За його словами, роботи з будівництва другої нитки зараз тривають.
"Лінійна робота цілком, включаючи морську ділянку, закінчена. З німецької сторони труба підійшла, з російської - потрібно їх підняти і зварити. Все. Але прокладка сама завершена", - додав глава держави.