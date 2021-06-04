FIAT визначився з назвою для свого нового кросовера

Компанія FIAT назвала свій новий компактний кросовер, який буде продаватися на ринках Південної та Центральної Америки. За місяць у виборі одного з трьох варіантів імені взяли участь 380 тисяч автолюбителів, повідомляє Обозреватель.

Минулого місяця виробник вирішив провести всенародний онлайн-референдум і запропонував вибрати з трьох варіантів імені – Domo, Pulse та Tuo. Бренд FIAT дуже популярний у Бразилії, тому недивно, що в опитуванні взяли участь майже чотириста тисяч респондентів.

Ім'я Pulse вибрали 65% учасників опитування. Джерело: FIAT

Більшість учасників проголосувала за ім'я Pulse – 65% віддали перевагу саме такій назві. На другому місці з результатом 25% у Domo, а решта 10% вибрали варіант Tuo.

Кросовер побудований на базі спорідненого хетчбека Argo, який дебютував 4 роки тому. Очікується, що Pulse отримає 1,3-літровий бензиновий мотор, який буде доступний в атмосферному варіанті потужністю 110 к.с. та його турбованою 180-сильною версією. Не виключена поява версії, що працює на популярному у країнах Південної Америки біоетанолі. Залежно від типу та потужності мотора в парі з ним працюватиме безступеневий варіатор або 6-ступеневий "автомат".