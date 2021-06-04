Діти стали жертвою безглуздої війни, – Єрмак
Керівництво держави всіма силами намагається відновити повноцінну дію режиму припинення вогню, заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Діти з Донбасу могли б стати талановитими вченими, спортсменами або музикантами, а стали жертвами цієї безглуздої війни. Дітки могли б перестрибувати через трамплін, а перестрибують через міни. Замість пісень на першій шкільній дискотеці, вони продовжують чути постріли. Вони могли б гуляти з батьками за руки та посміхатися, а не триматися за руки та молитися, бо на місто летить снаряд", – йдеться в повідомленні.
"У День пам'яті дітей, загиблих в результаті російської агресії, я хочу ще раз сказати, що пора закінчувати війну на Донбасі. Всі вже втомилися від цієї війни та страждають від неї, а діти страждають найбільше. Ось чому ми, навіть в, на перший погляд, безнадійній ситуації, намагаємося зупинити цю ненависну всім нам війну.
Ось чому ми всіма силами намагаємося за столом переговорів відновити повноцінну дію режиму припинення вогню, прискорити виконання домовленостей про розмінування і багато іншого. Діти не повинні вмирати", – підсумував Єрмак.