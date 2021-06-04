Міжбанк: зміцнення гривні триває

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку продовжилося зміцнення національної валюти.

Національний банк знову був змушений втрутитися в торги і вийшов з інтервенцією на покупку за ціною 27,25 гривень. Тільки поява регулятора, який до моменту публікації вже купив 20 млн доларів, змогло загальмувати зниження котирувань. Покупці, бачачи те, що відбувається, прибрали свої заявки, чекаючи, що цінник опуститься ще нижче.

На готівковому валютному ринку долар також продовжив дешевшати слідом за безготівковим. Вранці в Києві готівкового «американця» продавали по 27,27 гривень, в обід - вже по 27,22-27,23 гривень. Попит на долар, що дешевшає невисокий.

Євро на FOREX продовжив падіння, що почалося вчора, і до обіду опустився до позначки 1,2102 долара. Готівковий євро прискорив падіння, тому що відразу два чинники наклалися один на одного - і падіння на FOREX, і зниження цінника на готівковий долар. В обід п'ятниці в столиці готівкову євровалюту продавали вже по 33,05-33,07 гривні - на 20 копійок дешевше, ніж днем раніше.

Торгівля готівковим рублем в Києві триває у вузькому діапазоні 3,70-3,72 гривні за 10 рублів. Коливання ціни рубля на світових ринках поки ніяк не відображається на готівковому рублі.

Завмерла на місці і ціна польського злотого: в Києві його як і раніше продають по 7,45-7,50 гривень.