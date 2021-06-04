Офіційно: Ребров покинув "Ференцварош"

Український тренер Сергій Ребров, який нещодавно розповів про конфлікт з керівництвом "Ференцвароша", покинув угорський клуб, повідомляє УНИАН.

Про це iнформує офіційний сайт "Ференцвароша"﻿.

Сторони розірвали контракт, який повинен був діяти ще рік.

"Ференцварош" подякував Реброва за "видатну роботу" і побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.

"Хочу подякувати клубу, а також всім уболівальникам "Ференцвароша" за підтримку. Ми разом досягли великих успіхів, і я радий, що зміг попрацювати з таким популярним клубом з такою великою історією", - сказав Ребров .

Сергій Ребров: досягнення в "Ференцвароші"