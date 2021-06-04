Офіційно: Ребров покинув "Ференцварош"
Український тренер Сергій Ребров, який нещодавно розповів про конфлікт з керівництвом "Ференцвароша", покинув угорський клуб, повідомляє УНИАН.
Про це iнформує офіційний сайт "Ференцвароша".
Сторони розірвали контракт, який повинен був діяти ще рік.
"Ференцварош" подякував Реброва за "видатну роботу" і побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.
"Хочу подякувати клубу, а також всім уболівальникам "Ференцвароша" за підтримку. Ми разом досягли великих успіхів, і я радий, що зміг попрацювати з таким популярним клубом з такою великою історією", - сказав Ребров.
Сергій Ребров: досягнення в "Ференцвароші"
- Ребров очолив угорський клуб в 2018 році і виграв з "Ференцварошем" три національні чемпіонати з трьох. Всього біля керма команди він провів 161 матч, вписавши своє ім'я в історію клубу.
- У сезоні 2020-2021 український фахівець вперше за 25 років вивів "Ференцварош" в груповий етап Ліги чемпіонів. Також під керівництвом Реброва "Ференцварош" грав у груповому етапі Ліги Європи.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі тренером десятиліття.
- Крім того, Ребров визнаний найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.