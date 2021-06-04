У Криму вибухнула цистерна для нафтопродуктів, є загиблий

У Криму вибухнула цистерна для нафтопродуктів, є загиблий

В окупованому Криму на одному з підприємств вибухнула порожня цистерна для нафтопродуктів під час проведення зварювальних робіт, повідомляє Слово і діло.

Як заявляє пресслужба "Слідчого комітету РФ", загинув один з робітників:

"Встановлено, що під час зварювальних робіт порожня цистерна, де раніше зберігалися нафтопродукти вибухнула - в результаті чого один з робітників отримав травми, не сумісні з життям".

За даним фактом доручено порушити кримінальну справу за статтею про порушення вимог охорони праці, що призвело з необережності смерть людини.

"У рамках слідства будуть встановлені всі обставини події, в тому числі буде дано оцінку дотриманню вимог промислової безпеки, а також охорони праці працівників на підприємстві", - відзначили в прес-службі.

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